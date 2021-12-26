Болеет ли Санта-Клаус коронавирусом, рассказали в ВОЗ

Санта. Фото: sitock

https://racurs.ua/n164945-boleet-li-santa-klaus-koronavirusom-rasskazali-v-voz.html

Ракурс

Санта-Клаус имеет иммунитет к коронавирусу — такое заявление сделала Всемирная организация по здравоохранению (ВОЗ).

В организации заверили, что Санта обязательно доставит подарки детям, потому что может путешествовать безопасно. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Могу сказать вам, что у Санта-Клауса иммунитет от этого вируса. У нас был с ним короткий разговор. Дела у господина Клауса и госпожи Клаус идут хорошо и они сейчас очень заняты, — отметила она.



Она добавила, что ряд стран даже ослабили карантинные ограничения для Санта-Клауса, чтобы он смог войти в их воздушное пространство и доставить подарки детям. Вместе с тем представительница ВОЗ напомнила детям о необходимости соблюдения физической дистанции.

Напомним, ранее мы сообщали, что ни одно Рождество не обходится без такого персонажа как Санта-Клаус. Ведущие СМИ мира публикуют подборки фотографий Санты из Бразилии, Японии, Германии и других стран.