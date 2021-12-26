Ломаченко. Фото: istock

https://racurs.ua/n164946-lomachenko-otpravil-svoi-nagrady-v-rossiu.html

Ракурс

Василий Ломаченко, скандальный украинский боксер, отправил в Россию свои золотые медали, завоеванные на Олимпиадах в 2008 и 2012 годах.

Медали переплавили в нательный крест для отца боксера. Об этом сообщила мастерская, которая выполняла заказ.

Такой подарок Ломаченко решил сделать для своего отца в честь его 58-летия. Василий Ломаченко — бывший чемпион мира. В октябре 2020-го он уступил американцу Теофимо Лопесу и утратил титул чемпиона мира по версии WBA Super и пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Поражение от Лопеса стало вторым для Ломаченко в профессиональной карьере. Всего на его счету 16 побед при двух поражениях. Помимо двух побед на Олимпиадах, Ломаченко дважды становился чемпионом мира, выступая на любительском уровне. Также на его счету победа на чемпионате Европы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко попал в новый скандал. Дело в том, что Ломаченко после победы появился на ринге с красно-желтым флагом родного Белгород-Днестровского, хотя среди боксеров существует традиция выходить на ринг с флагом родной страны.