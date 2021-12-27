Петицию об отмене военного учета для женщин рассмотрит Зеленский. Фото: Фокус

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Военный учет для женщин узаконили в Украине. Тем временем украинцы за четыре дня собрали подписи для петиции, в которой предлагают отменить приказ Министерства обороны.

Документ собрал необходимые 25 тыс. голосов. Теперь его обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Название петиции — «Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и профессию, быть военнообязанными!».

В тексте названо «безобразием» и «издевательством над женщинами» расширение перечня специальностей, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных.

Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения, никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации, — говорится в документе.

Напомним, что женщины ряда профессий должны будут стать на военный учет, поскольку 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне соответствующих специальностей. Известно, что на учет будут ставить даже беременных и женщин с несовершеннолетними детьми.

В приказе представлены специальности от сферы общественного питания до издательства и полиграфии (учету подлежат программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и гостиниц и т.д.). Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве — 60 лет.

Уклонение от постановки на военный учет влечет наложение штрафов в размерах: