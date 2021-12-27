Мужчина с арбалетом хотел убить Елизавету II – подробности. Фото: The Sun

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, не проводит рождественские праздники в спокойном настроении. Во время праздников в ее резиденцию проник мужчина, вооруженный арбалетом.

Оказалось, что 19-летний житель Саутгемптона собирался совершить покушение на монарха, сообщает газета The Sun.

Злоумышленник за полчаса до попытки проникновения в Виндзор выложил в Snapchat видео, в котором он угрожает убить королеву в отместку за бойню в Амритсаре 1919 года.

Мне очень жаль. Прошу прощения за то, что я сделал, и за то, что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету. Это месть тем, кто погиб в бойне в Джаллианвала Баг в 1919 году. Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы, — заявил он.

На видео мужчина предстал с измененным голосом и одетый в маску и толстовку. Полицейские задержали его на территории замка, при себе у него был арбалет.

Напомним, расстрел демонстрации мирных жителей в Амритсаре (штат Пенджаб, Северная Индия) колониальными войсками Британской империи произошел 13 апреля 1919 года. Елизавета II родилась в 1926 году.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II встречает Рождество.

Источник: The Sun