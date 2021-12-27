Из-за угрозы нападения России в Киеве создают штаб территориальной обороны

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Нападение России на Украину может произойти в ближайшее время. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с руководителями прокуратуры и СБУ, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.

В ходе встречи обсудили действия городских служб при различных вариантах развития ситуации и координацию всех структур и подразделений в условиях угроз безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что от безопасности в столице во многом зависит стабильная ситуация в стране. Мэр также заявил о необходимости особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города.

Таких объектов в Киеве — более 500. Их в случае чрезвычайной ситуации берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны. По словам заместителя главы КГГА Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны.

Система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. В январе планируют провести командно-штабные учения. Также идет набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева.

Напомним, ранее Виталий Кличко прокомментировал возможное нападение России. По его словам, столица Украины готовится на случай военной агрессии со стороны Москвы и рассчитывает на помощь Запада.

Он добавил, что сейчас по всей Украине готовятся к возможному вторжению российского войска по приказу президента страны-оккупанта Владимира Путина, как это было в 2014 году.