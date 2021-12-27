Через загрозу нападу Росії в Києві створюють штаб територіальної оборони. Фото: championat

https://racurs.ua/ua/n164977-cherez-zagrozu-napadu-rosiyi-v-kyievi-stvoruut-shtab-terytorialnoyi-oborony.html

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Напад Росії на Україну може відбутися найближчим часом. У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко провів нараду з керівниками прокуратури та СБУ, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

Під час зустрічі обговорили дії міських служб за різних варіантів розвитку ситуації та координацію всіх структур і підрозділів в умовах безпекових загроз. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, — підкреслив Кличко.

Він зазначив, що від безпеки в столиці багато в чому залежить і стабільна ситуація в країні. Мер також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об'єктів критичної інфраструктури міста.

Таких об'єктів у Києві — понад 500. Їх у випадку надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони. За словами заступника голови КМДА Андрія Крищенка, столиця створює штаб територіальної оборони.

Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. У січні планують провести командно-штабні навчання. Також триває набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко прокоментував можливий напад Росії. За його словами, столиця України готується на випадок воєнної агресії з боку Москви й розраховує на допомогу Заходу.

Він додав, що нині по всій Україні готуються до можливого вторгнення російського війська за наказом президента країни-окупанта Володимира Путіна, як це було у 2014 році.