Чоловік з арбалетом хотів убити Єлизавету II – подробиці. Фото: The Sun

https://racurs.ua/ua/n164978-cholovik-z-arbaletom-hotiv-ubyty-ielyzavetu-ii-podrobyci.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, не проводить різдвяні свята у спокійному настрої. Під час свят до її резиденції проник чоловік, озброєний арбалетом.

Виявилося, що 19-річний житель Саутгемптона збирався вчинити замах на монарха, повідомляє The Sun.

Зловмисник за півгодини до спроби проникнення у Віндзор виклав у Snapchat відео, в якому він погрожує вбити королеву на помсту за бійню в Амрітсарі 1919 року.

Мені дуже шкода. Перепрошую за те, що я зробив, і за те, що робитиму. Я спробую вбити королеву Єлизавету. Це помста за тих, хто загинув у бійні в Джалліанвала Баг 1919 року. Це також помста за тих, кого вбили, принижували та піддавали дискримінації через їхню расу, — заявив він.

На відео чоловік постав зі зміненим голосом та одягнений у маску та толстовку. Поліцейські затримали його біля замку, при собі він мав арбалет.

Нагадаємо, розстріл демонстрації мирних жителів в Амрітсарі (штат Пенджаб, Північна Індія) колоніальними військами Британської імперії стався 13 квітня 1919 року. Єлизавета II народилася 1926 року.

Раніше повідомлялося, що озброєний чоловік спробував увірватися на територію Віндзорського замку, де королева Великої Британії Єлизавета II зустрічає Різдво.

Джерело: The Sun