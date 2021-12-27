Лукашенко прибирає з Конституції без'ядерний статус Білорусі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n164981-lukashenko-prybyraie-z-konstytuciyi-bez-yadernyy-status-bilorusi.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, має намір змінити Конституцію країни.

Білорусам запропонували висловити свою думку щодо проекту оновленої Конституції. Документ з’явився на сайті національного правового інтернет-порталу.

З Конституції хочуть прибрати зобов’язання Білорусі зробити свою територію без’ядерною зоною, а держава — нейтральною. При цьому вказується, що країна виключає військову агресію зі своєї території щодо інших країн.

Також, згідно з новими правками, президент Білорусі, який припинив виконання повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені на посаді.

У новій редакції пропонують звузити повноваження президента. При цьому орган, який раніше мав декларативний статус — Всебілоруські народні збори — може отримати ширші повноваження, ніж парламент.

Конституційний референдум запланований на лютий 2022 року, проте його конкретну дату поки не оголошено.

Нагадаємо, що Конституцію Білорусі прийняли в 1994 році. Лукашенко вже двічі змінював її (у 1996 та 2004 роках), розширюючи власні повноваження. Про нові поправки до основного закону він періодично говорив з 2016 року, але після протестів у Білорусі у 2020 році ця тема стала озвучуватися все частіше.

За словами Лукашенка, йому приносили кілька варіантів нової Конституції, але він усе відхиляв. У липні 2021 року проект поправок до основного закону навіть був опублікований, але Лукашенко наказав доопрацювати і його.