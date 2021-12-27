З 2222 роком – Кличко розсмішив словесним казусом. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n164982-z-2222-rokom-klychko-rozsmishyv-slovesnym-kazusom-video.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, під час привітання з прийдешнім Новим роком переніс людство в далеке майбутнє.

Політик зробив кілька спроб назвати рік, який весь світ зустрічатиме вже за кілька днів, але вони виявилися безуспішними. Курйозне відео з вітанням з’явилося в мережі.

З гарним настроєм зустрічаємо 2220… 2222 рік, — сказав Кличко, намагаючись виправити помилку в підрахунках.

Як відомо, мер столиці постійно «тішить» українців словесними казусами. Зокрема, нову помилку мер Києва зробив 5 грудня, коли заявив, що комунальники посипатимуть дороги снігом.

Снігопади завжди призводять до транспортного колапсу. Усі служби напоготові. Посипатимемо снігом, розчищатимемо максимально швидко і вдень, і вночі, — обмовився тоді Віталій Кличко.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Кличко представив ілюстровану книгу зі своїми мовними помилками, які стали мемами. Туди увійшли такі фрази: «не всі можуть дивитися у завтрашній день», «втомлений міст», «щоб холодна вода перетворилася на гарячу — її треба підігріти».

Тоді мер Києва говорив про своє вміння сміятися з себе. При цьому він зазначив, що жарти «95 квартали» смішними не вважає.