Петро Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164983-poroshenko-rozpoviv-koly-tochno-povernetsya-do-ukrayiny-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності», повернеться в Україну в першій половині січня.

Він заявив, що не збирається узгоджувати свій графік із президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив в інтерв’ю «5 каналу».

У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати з Зеленським, повернуся до України. Я дам відповіді на всі питання і щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму, — розповів політик

Повну версію інтерв’ю Порошенка обіцяють оприлюднити у вівторок, 28 грудня.

Нагадаємо, що Петро Порошенко підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Окрім того, політик нібито сприяв терористичним організаціям ЛНР та ДНР.

На думку слідства, своїми діями Порошенко поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Це підірвало економічну безпеку держави в 2014—2015 роках та дало можливість Росії втручатися у внутрішні справи України.

Також політика повторно викликали на допит в ДБР, призначивши дату на 23 грудня. У відповідь Порошенко записав відео з Варшави, в якому відповів на пред’явлену йому підозру в державній зраді. Він пообіцяв повернутися в Україну та прийти до слідчих, але вже в наступному році.

За словами адвоката п’ятого президента, підозру Порошенку мала вручати особисто генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка несподівано пішла у відпустку.

24 грудня інформацію про погодження Петру Порошенку запобіжного заходу у виді арешту підтвердив Офіс генпрокурора. У відомстві погодили клопотання про арешт з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.