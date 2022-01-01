Посол України в США Оксана Маркарова. Фото: segodnya.ua

https://racurs.ua/ua/n165205-ukrayina-otrymaie-dodatkovu-dopomogu-vid-ssha-markarova.html

Ракурс

Додаткову допомогу для України нададуть Сполучені Штати Америки в 2022 році.

Безпосередня пряма допомога через американський бюджет у цьому році становить 300 млн дол. Але Україна отримає ще й додаткову допомогу від заокеанських партнерів. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, «Джавеліни»… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати, — зазначила дипломат.

Посол також додала, що також активізована робота в сфері україно-американського військово-технічного співробітництва — співпраця по лінії «Укроборонпрому», Міністерства промисловості та інших секторів, що передбачають спільні проекти та торгівлю.

Є ще два шляхи, як ми співпрацюємо зі США. І він вже був використаний (під час візиту в минулому році було показано, як це швидко може бути), коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті, — зазначила Маркарова.



Нагадаємо, 28 грудня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік, обсяг якого становить майже 770 млрд дол. Крім того, документ передбачає виділення 300 млн дол. військової допомоги для Збройних сил України.

Джерело: «Радіо свобода»