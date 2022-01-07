В мире 8 января отмечают День вращения Земли, фото:

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Ракурс

8 января отмечают неофициальный праздник День вращения Земли.

Сегодня людям известно, что Земля вращается вокруг почти вертикальной оси каждые 24 часа, что образует один земной день. Но эти базовые знания не всегда были столь неоспоримыми.

Лишь в 1851 году французский физик Леон Фуко продемонстрировал, как вращается наша планета, с помощью устройства, теперь известного как маятник Фуко (большого массивного маятника, подвешенного к своду просторного высокого зала, колебания которого отражают вращение Земли).

Впервые Фуко провел эксперимент с использованием такого маятника 8 января 1851 года в погребе своего дома в Париже.

Православная церковь в этот день отмечает Собор Святой Богородицы. Этот праздник отмечают на следующий день после Рождества и он считается не менее важным. Кроме Девы Марии в этот день чествуют также всех связанных с ней членов семьи: Иисуса Христа, Святого Иосифа, Святого Иакова и других.

Праздник появился еще в эпоху раннего христианства, а официально был закреплен в Правилах Вселенского Собора в конце VII века.

В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, каким будет лето.

Народные приметы: