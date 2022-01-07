Российские «миротворцы» взяли в Казахстан оборудование для рассылки фейковых SMS

В колонне российских войск замечена станция радиоэлектронной борьбы РБ341 В «Леер-3», фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n165410-rossiyskie-mirotvorcy-vzyali-v-kazahstan-oborudovanie-dlya-rassylki-feykovyh-sms.html

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В колонне российской военной техники, отправляемой в Казахстан, была замечена станция радиоэлектронной борьбы РБ341 В «Леер-3», среди функций которой — имитировать мобильные сети противника.

«Леер-3» российские оккупанты уже применяли против украинских войск на Донбассе, рассылая фальшивые SMS-сообщения с деморализующими текстами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Зачем в миротворческой миссии такая техника? Какие задачи она будет выполнять? В каких информационно-психологических операциях будет участвовать? И главное, кто ее «целевая аудитория»? Вот в чем вопрос, — подчеркивает журналист.

В начале января в Казахстане вспыхнули масштабные акции протеста, на фоне которых президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился за военной помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическую организацию со штаб-квартирой в Москве.

У Токаева уверяют, что военнослужащие ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане, их миссия исключительно миротворческая.

Напомним, уже известно, что в Казахстане так называемыми миротворцами будет руководить командующий ВДВ России Андрей Сердюков. Он в 2014 году руководил оккупацией украинского Крыма.