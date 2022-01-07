Ученые установили безопасный способ восстановления использованных респираторов N95

https://racurs.ua/n165409-respiratory-n95-mojno-bezopasno-vosstanovit-dlya-buduschih-epidemiy-uchenye.html

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Респираторы N95 могут быть эффективно обеззаражены для повторного использования, что позволит снизить дефицит этих защитных средств в случае будущих пандемий.

Исследование, проведенное Ассоциацией специалистов по контролю и эпидемиологии инфекций (США), показывает, что отсутствуют существенные отличия в функционировании или эффективности респираторов даже после 25 циклов обеззараживания, сообщает издание EurekAlert.

В своем исследовании для обеззараживания респираторов ученые использовали испаренный перекись водорода (VHP) — форму перекиси водорода, которая часто применяется как низкотемпературный антимикробный пар для обеззараживания закрытых и герметичных помещений, таких как лабораторные рабочие станции, изоляция и проходные помещения, а также интерьеры самолетов.

Результаты нашего исследования дополняют предварительные выводы о том, что VHP является относительно безопасным методом переработки респираторов N95 и может помочь преодолеть недостаток в будущих эпидемиях, — подчеркивают ученые.

Впрочем, исследователи добавляют, что для масштабного внедрения этой технологии в медучреждениях нужно будет предпринять определенные шаги и организовать взаимодействие соответствующих медицинских служб.

Респираторы N95 обычно используются в больницах во всем мире для защиты медицинского персонала от инфекционных патогенов. Однако во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 медицинские учреждения испытывали недостаток этих респираторов, что заставляло персонал использовать их повторно или прибегать к менее эффективным альтернативам (например, маскам для лица).

Источник: EurekAlert