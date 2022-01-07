В 2020 году российская подлодка столкнулась с британским кораблем, фото: Crown Copyright

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Ракурс

В Северной Атлантике российская подлодка столкнулась с британским фрегатом.

Таких инцидентов не было со времен завершения Холодной войны. Об этом сообщают британские издания The Sun и BBC со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что столкновение произошло в более чем 300 км от берегов Шотландии в конце 2020 года.

По информации издания, в ходе инцидента российская подлодка, способная нести торпеды с ядерным зарядом, зацепила трос гидролокатора фрегата «Нортумберленд» Королевского военно-морского флота Великобритании.

Гидролокатор — длинная трубка, оснащенная чувствительными гидрофонами для прослушивания под водой — буксировался на кабеле позади фрегата именно для поиска звуков от этой исчезнувшей с радаров субмарины.

После того, как кабель с гидролокатором был протянут по корпусу подлодки, экипаж фрегата был вынужден прервать свою миссию и вернуться в порт для ремонта. В ВМС Британии предполагают, что, вероятно, российская подлодка также получила повреждения.

Отмечается, что в Минобороны Великобритании не считают, что это столкновение было намеренным.

По информации СМИ, момент столкновения попал на видео съемочной бригады британского телеканала Channel 5, проводившей съемку телешоу Warship: Life at Sea. Кроме того, корабельный вертолет успел заметить над поверхностью воды перископ, прежде чем российская подлодка погрузилась.

Источник: The Sun и BBC