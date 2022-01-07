У 2020 році російський підводний човен зіткнувся з британським кораблем, фото: Crown Copyright

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У Північній Атлантиці російський підводний човен зіткнувся з британським фрегатом.

Таких інцидентів не було з часів завершення Холодної війни. Про це повідомляють британські видання The Sun та BBC з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що зіткнення сталося за понад 300 км від берегів Шотландії наприкінці 2020 року.

За інформацією видання, в ході інциденту російський підводний човен, здатний нести торпеди з ядерним зарядом, зачепив трос гідролокатора фрегата «Нортумберленд» Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Гідролокатор — довга трубка, оснащена чутливими гідрофонами для прослуховування під водою — буксирувався на кабелі позаду фрегата саме для пошуку звуків від цієї субмарини, яка зникла з радарів.

Після того, як кабель з гідролокатором був протягнутий по корпусу підводного човна, екіпаж фрегата був змушений перервати свою місію й повернутися до порту для ремонту. У ВМС Британії припускають, що, ймовірно, російський підводний човен також отримав пошкодження.

Зазначається, що в Міноборони Великої Британії не вважають, що це зіткнення було навмисним.

За інформацією ЗМІ, момент зіткнення потрапив на відео знімальної бригади британського телеканалу Channel 5, яка проводила зйомку телешоу Warship: Life at Sea. Крім того, корабельний вертоліт встиг помітити над поверхнею води перископ, перш ніж російський підводний човен занурився.

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