Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Володимир Путін, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n165407-franciya-ta-nimechchyna-iniciuvaly-zustrich-lideriv-normandskoyi-chetvirky-makron.html

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Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів «нормандської четвірки». Очікується, що вона відбудеться протягом найближчих тижнів.

Про це сьогодні, 7 січня, заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє агентство «РБК-Україна».

З канцлером (Німеччини — ред.) Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів, — зазначив Макрон. — Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках.

Макрон також додав, одним з напрямків під час головування Парижу в Раді ЄС, яке триватиме впродовж найближчих шести місяців, буде питання розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

Востаннє лідери «нормандської четвірки» (очільники України, Франції, Німеччини та Росії) проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року.

Джерело: «РБК-Україна»