«Космічну сніжинку» сфотографував телескоп NASA

Телескоп «Чандра» сфотографував «космічну сніжинку», фото: Chandra Observatory

https://racurs.ua/ua/n165406-kosmichnu-snijynku-sfotografuvav-teleskop-nasa.html

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NASA показало фото «космічної сніжинки», зроблене рентгенівським космічним апаратом «Чандра».

Це фото, опубліковане на сторінці у Твіттері обсерваторії «Чандра», показує розсіяне зоряне скупчення NGC 2264, котре на земному небі розташоване у сузір’ї Єдиноріг.

У зіркоутворюючій хмарі NGC 2264 видно групу молодих зірок, що нагадує візерунок сніжинки, — зазначається в повідомленні. — Ви вгадали! Вчені прозвали її «Скупченням сніжинка».

Скупчення NGC 2264 було відкрите у 1784 році відомим британським астрономом Вільямом Гершелем. Воно розташоване на відстані приблизно 2,4−2,6 тис. світлових років від Землі.

Зірки, які входять до цього скупчення, молоді — їхній вік становить близько 100 тис. років. «Скупчення сніжинки» взаємодіє з сусідньою газо-пиловою хмарою, в якій воно було сформоване — зоряний вітер і тепло повільно руйнують ці області зіркоутворення.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що космічна обсерваторія «Чандра» виявила першу екзопланету аз межами нашої галактики.