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Ракурс
Телескоп «Чандра» запечатлел «космическую снежинку», фото: Chandra Observatory

«Космическую снежинку» сфотографировал телескоп NASA

7 янв 2022, 17:41
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NASA показало фото «космической снежинки», сделанное рентгеновским космическим аппаратом «Чандра».

Это фото, опубликованное на странице в Твиттере обсерватории «Чандра», показывает рассеянное звездное скопление NGC 2264, расположенное на земном небе в созвездии Единорог.

В звездообразующем облаке NGC 2264 видна группа молодых звезд, напоминающая узор снежинки, — отмечается в сообщении. — Вы угадали! Ученые прозвали ее «Скоплением снежинка.

Скопление NGC 2264 было открыто в 1784 году известным британским астрономом Уильямом Гершелем. Оно расположено на расстоянии примерно 2,4−2,6 тыс. световых лет от Земли.

Входящие в это скопление звезды молоды — их возраст составляет около 100 тыс. лет. «Скопление снежинки» взаимодействует с соседним газопылевым облаком, в котором оно было сформировано — звездный ветер и тепло медленно разрушают эти области звездообразования.


Телескоп «Чандра» запечатлел «космическую снежинку», фото: Chandra Observatory

Напомним, недавно стало известно, что космическая обсерватория «Чандра» обнаружила первую экзопланету за пределами нашей галактики.

Источник: Ракурс


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