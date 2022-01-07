«Космическую снежинку» сфотографировал телескоп NASA

Телескоп «Чандра» запечатлел «космическую снежинку», фото: Chandra Observatory

https://racurs.ua/n165406-kosmicheskuu-snejinku-sfotografiroval-teleskop-nasa.html

Ракурс

NASA показало фото «космической снежинки», сделанное рентгеновским космическим аппаратом «Чандра».

Это фото, опубликованное на странице в Твиттере обсерватории «Чандра», показывает рассеянное звездное скопление NGC 2264, расположенное на земном небе в созвездии Единорог.

В звездообразующем облаке NGC 2264 видна группа молодых звезд, напоминающая узор снежинки, — отмечается в сообщении. — Вы угадали! Ученые прозвали ее «Скоплением снежинка.

Скопление NGC 2264 было открыто в 1784 году известным британским астрономом Уильямом Гершелем. Оно расположено на расстоянии примерно 2,4−2,6 тыс. световых лет от Земли.

Входящие в это скопление звезды молоды — их возраст составляет около 100 тыс. лет. «Скопление снежинки» взаимодействует с соседним газопылевым облаком, в котором оно было сформировано — звездный ветер и тепло медленно разрушают эти области звездообразования.

Напомним, недавно стало известно, что космическая обсерватория «Чандра» обнаружила первую экзопланету за пределами нашей галактики.