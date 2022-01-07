Суд арестовал активы «Прямого» и «5 канала», фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/n165405-arest-aktivov-pryamogo-i-5-kanala-u-poroshenko-oprovergaut-zayavlenie-dbr.html

Ракурс

Игорь Головань, адвокат пятого президента Украины Петр Порошенко, опроверг заявление Государственного бюро расследований (ГБР) о том, что Печерский суд якобы не налагал арест на активы «Прямого» и «5 канала».

На своей странице в социальной сети Фейсбук Головань опубликовал скриншоты Положения об аресте и прокурорского ходатайства.

Там черным по белому: ГП «ТРК» «НБМ — ЗАПОРОЖЬЕ» и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АВТОР ТВ». Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов, — отметил адвокат. — Вот только доли Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет. Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО «ВІЛЬНІ МЕДІА».

Кроме того, вместо кода ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АВТОР ТВ» указали код другого актива ООО «Вільні медіа» — ООО «ТРК «ЭКСПРЕСС-ИНФОРМ», добавил адвокат.

Таким образом, прокуроры и судья наложили арест на уже не принадлежащие Порошенко медиаактивы, подчеркнул Головань.

Мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ДБР непрофессионализма, — отметил Головань. — Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов.



Головань считает, что владельцы ООО «Вільні медіа» не только подадут апелляцию на это решение, но и потребуют расследования соответствующих действий прокуратуры и суда на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Напомним, в ДБР сегодня, 7 января, заявили, что информация о якобы наложении ареста на активы телеканалов «Прямий» и «5 канал», владельцем которых является медиахолдинг «Вільні медіа», не соответствует действительности.