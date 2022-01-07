Имущество Порошенко – ГБР прокомментировало данные об аресте «Прямого» и «5 канала»

https://racurs.ua/n165397-imuschestvo-poroshenko-gbr-prokommentirovalo-dannye-ob-areste-pryamogo-i-5-kanala.html

Ракурс

Госбюро расследований (ГБР) прокомментировало «угольное» дело экс-президента Петра Порошенко, в частности, информацию об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал».

В ГБР заверили, что Печерский райсуд Киева наложил арест исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых в государственных реестрах указан Порошенко.

В ГБР уточнили, что решение суда запрещает только отчуждать арестованное имущество, но не лишает владельца пользоваться другими правами.

Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов «Прямой» и «5 канал», владельцем которых является медиахолдинг «Свободные медиа», что не соответствует дейтвительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался. — рассказала пресс-служба ГБР.

Правоохранители заявили, что в связи с принятием судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не состоялось.

Напомним, что 6 января Печерский районный суд Киева с участием прокуроров Офиса генпрокурора и защитников рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве, согласованное исполняющим обязанности генерального прокурора об аресте имущества пятого президента Украины.

Суд вечером перед Рождеством арестовал все имущество и активы Порошенко в рамках «угольного дела», по которому экс-президент проходит как подозреваемый. Рассмотрение ходатайства длилось почти пять часов. Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию.

В партии «Евросолидарность» заявили, что решение суда по подаче силовиков — это давление на СМИ.

«Ракурс» сообщал, что в начале ноября политик продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Свободные медиа».