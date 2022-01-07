Майно Порошенка - ДБР прокоментувало дані про арешт «Прямого» та «5 каналу»

https://racurs.ua/ua/n165397-mayno-poroshenka-dbr-prokomentuvalo-dani-pro-aresht-pryamogo-ta-5-kanalu.html

Ракурс

Держбюро розслідувань прокоментувало «вугільну» справу екс-президента Петра Порошенка, зокрема, інформацію про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал».

У ДБР запевнили, що Печерський райсуд Києва наклав арешт виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є Порошенко.

В ДБР уточнили, що рішення суду забороняє лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами.

Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником яких є медіахолдінг «Вільні медіа», що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався, — розповіла прес-служба ДБР.

Правоохоронці заявили, у зв’язку з ухваленням судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

Нагадаємо, що 6 січня Печерський районний суд Києва за участю прокурорів Офісу генпрокурора та захисників розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні, погоджене виконувачем обов’язків генерального прокурора про арешт майна п’ятого президента України.

Суд у вечір перед Різдвом арештував все майно та активи Порошенка в рамках «вугільної справи», за якою екс-президент проходить як підозрюваний. Розгляд клопотання тривав упродовж майже пʼяти годин. Адвокати Порошенка заявили, що подаватимуть апеляцію.

В партії «Євросолідарність» заявили, що рішення суду за подачею силовиків — це тиск на ЗМІ.

«Ракурс» повідомляв, що на початку листопада політик продав корпоративні права на телеканали «Прямий» і «5 канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа».