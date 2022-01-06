На канали Порошенка наклали арешт

Канали. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165382-na-kanaly-poroshenka-naklaly-aresht.html

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Петро Порошенко, екс-президент України та голова «Європейської солідарності», дістав арешт на всі свої рахунки та телеканали.

Політична сила Порошенка «Європейська Солідарність» заявила, що суд заарештував активи «Прямого» та «5 каналу». Про це йдеться у заяві партії.

Там наголосили, що канали не належать Порошенку, а рішення пов’язали із «прагненням покласти край свободі слова» та «унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі».

«Прямий» та «5 канал» ㅡ це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише «теплої інформаційної ванни». Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку, ㅡ заявляють у ЄС.



Цю ж заяву поширив телеканал «Прямий», втім представники каналів поки її не коментували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п’ятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду. Суд у вечір перед Різдвом арештував все майно та активи Порошенка в рамках справи, за якою екс-президент проходить як підозрюваний. Розгляд клопотання тривав упродовж майже пʼяти годин. Адвокати Порошенка заявили, що подаватимуть апеляцію.