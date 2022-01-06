Усе майно Порошенка арештували у справі про держзраду

Майно Порошенка арештували у справі про держзраду

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Ракурс

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п’ятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Суд у вечір перед Різдвом арештував все майно та активи Порошенка в рамках справи, за якою екс-президент проходить як підозрюваний.

Розгляд клопотання тривав упродовж майже пʼяти годинАдвокати Порошенка заявили, що подаватимуть апеляцію. Повний текст рішення суд оприлюднить 14 січня.

За словами адвоката Порошенка Ігоря Голованя, про засідання суду адвокатам стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з адвокатів.

Абсолютне беззаконня, абсолютне нехтування нормами права спрямоване виключно на одне — перешкодити лідеру опозиції здійснювати політичну діяльність. Всі ці негідники будуть покарані. Включно з тими, хто називає себе суддями, — сказав Головань після засідання суду.

Розгляд, за його словами, вівся на клопотання прокурора ДБР, однак бюро не має права клопотати до Печерського суду, оскільки перебуває у Шевченківському районі.

Крім того, розглядати такі клопотання можна лише у присутності Порошенка. Екс-президент наразі перебуває за кордоном, однак вже оголосив, що повернеться в Україну 17 січня.