Порошенко назвав дату повернення в Україну

https://racurs.ua/ua/n165351-poroshenko-nazvav-datu-povernennya-v-ukrayinu.html

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Петро Порошенко 17 січня обіцяє повернутися в Україну, щоб з’явитися у суді, а також провести зустріч із генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, користуючись своїм правом нардепа на невідкладний прийом.

17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із генеральним прокурором… Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії, — написав у Телеграм колишній глава держави.

Він також звинуватив свого наступника у спробі побудувати в Україні «авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані».

Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність, — заявив Порошенко.

Нагадаємо, 20 грудня Держбюро розслідувань повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У цей час Порошенко відбув до Туреччини та Польщі й заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.