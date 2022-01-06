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Ракурс
Порошенко назвал дату возвращения в Украину

Порошенко назвал дату возвращения в Украину

6 янв 2022, 09:35
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Петр Порошенко 17 января обещает вернуться в Украину, чтобы явиться в суд, а также провести встречу с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, пользуясь своим правом нардепа на неотложный прием.

17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором… Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии, — написал в Телеграм бывший глава государства.

Он также обвинил своего преемника в попытке построить в Украине «авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане».


Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность, — заявил Порошенко.

Напомним, 20 декабря Госбюро расследований сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий. В это время Порошенко отбыл в Турцию и Польшу и заявил, что вернется из загранкомандировки в первой половине января 2022 года.

Источник: Ракурс


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