https://racurs.ua/n165192-kanal-poroshenko-pokazal-ego-pozdravlenie-vmesto-zelenskogo-video.html

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Поздравление Зеленского на телеканале, связанном с экс-президентом Петром Порошенко, вышло после полуночи — до этого канал «Прямой» транслировал обращение своего бывшего владельца.

Новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко показывали до полуночи, а после 00.00 — действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом стало известно из эфира телеканала «Прямой».

Поздравление Петра Порошенко и его жены Марины началось около 23.56 и длилось около трех минут. В своем обращении Порошенко сказал, что «запас прочности и надежности, созданный с 14 по 19 годы», позволил пережить неприятности 2021 года. Порошенко вспомнили российскую агрессию, пандемию коронавируса и призвали вакцинироваться.

Уже после полуночи началось приветствие Зеленского продолжительностью более 20 минут.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Новым годом и вспомнил в своем обращении оккупированный Крым, войну на Донбассе и борьбу с олигархами.