«Омикрон» оказался более безопасным для легких, чем другие COVID-штаммы

https://racurs.ua/n165191-omikron-okazalsya-bolee-bezopasnym-dlya-legkih-chem-drugie-covid-shtammy.html

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«Омикрон», новый штамм коронавируса, значительно меньше поражает легкие, чем другие известные варианты коронавируса.

Об этом свидетельствуют последние исследования, сообщает The New York Times.

Ряд экспериментов разных групп ученых на мышах и хомяках выявил, что «Омикрон» поражал преимущественно верхние дыхательные пути и значительно реже, чем другие штаммы коронавируса, распространялся на легкие.

Большая группа японских и американских ученых опубликовала отчет об экспериментах с хомяками и мышами. Они установили, что у животных, зараженных «Омикроном», легкие были меньше повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы коронавируса.

Аналогичный результат получили исследователи из Гонконга, которые изучали образцы тканей из дыхательных путей людей. Они тоже обнаружили, что «Омикрон» размножается в легких медленнее, чем «Дельта».

Особенность легочных клеток заключается в том, что у многих из них на оболочке содержится белок TMPRSS2, который может помочь вирусам проникнуть внутрь. Ученые обнаружили, что этот белок слабо взаимодействует с «Омикроном» — и поэтому новый штамм меньше заражает легочные клетки.

Напомним, ранее мы сообщали, что последствия коронавируса продолжают исследовать ученые. СНК коронавируса может оставаться во многих органах человека, включая головной мозг, в течение 230 дней с появления первых симптомов.

Источник: The New York Times