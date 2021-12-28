Госпитализация при коронавирусе – Минздрав напомнил перечень симптомов

https://racurs.ua/n165011-gospitalizaciya-pri-koronaviruse-minzdrav-napomnil-perechen-simptomov.html

Ракурс

Коронавирус в Украине во время праздников официально имеет более низкие показатели заболеваемости. Однако количество больных не становится меньше, просто украинцы реже обращаются к врачам.

Министерство здравоохранения советует не откладывать заботу о здоровье на «после праздников». В пресс-службе ведомства опубликовали перечень симптомов, при которых пациенту может потребоваться госпитализация.

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, среднее тяжести и тяжелое. На стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Перечень симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

боли в грудной клетке;

тяжесть дыхания, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;

нарушение сознания;

другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

«Ракурс» сообщал, что новый штамм коронавируса «Омикрон» сопровождается умеренными симптомами — может наблюдаться утомляемость и учащенное сердцебиение.