Госпитализация при коронавирусе – Минздрав напомнил перечень симптомов

Госпитализация при коронавирусе — Минздрав напомнил перечень симптомовhttps://racurs.ua/n165011-gospitalizaciya-pri-koronaviruse-minzdrav-napomnil-perechen-simptomov.htmlРакурс
Коронавирус в Украине во время праздников официально имеет более низкие показатели заболеваемости. Однако количество больных не становится меньше, просто украинцы реже обращаются к врачам.
Министерство здравоохранения советует не откладывать заботу о здоровье на «после праздников». В пресс-службе ведомства опубликовали перечень симптомов, при которых пациенту может потребоваться госпитализация.
Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, среднее тяжести и тяжелое. На стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.
Перечень симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:
- боли в грудной клетке;
- тяжесть дыхания, признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;
- нарушение сознания;
- другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.
В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
«Ракурс» сообщал, что новый штамм коронавируса «Омикрон» сопровождается умеренными симптомами — может наблюдаться утомляемость и учащенное сердцебиение.