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Ракурс
Госпитализация при коронавирусе – Минздрав напомнил перечень симптомов

Госпитализация при коронавирусе — Минздрав напомнил перечень симптомов

28 дек 2021, 15:00
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Коронавирус в Украине во время праздников официально имеет более низкие показатели заболеваемости. Однако количество больных не становится меньше, просто украинцы реже обращаются к врачам.

Министерство здравоохранения советует не откладывать заботу о здоровье на «после праздников». В пресс-службе ведомства опубликовали перечень симптомов, при которых пациенту может потребоваться госпитализация.

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, среднее тяжести и тяжелое. На стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Перечень симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

  • боли в грудной клетке;
  • тяжесть дыхания, признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;
  • нарушение сознания;
  • другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.


«Ракурс» сообщал, что новый штамм коронавируса «Омикрон» сопровождается умеренными симптомами — может наблюдаться утомляемость и учащенное сердцебиение.

Источник: Ракурс


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