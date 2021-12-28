Атомы шипов «Омикрона» рассмотрели ученые – штамм заразный, но боится вакцин

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Коронавирус в мире продолжают исследовать ученые. Эксперты заявили, что из-за многочисленных мутаций штамм «Омикрон» потерял способность эффективно проникать в клетки.

Новая разновидность вируса теперь реже спускается в легкие и поражает там альвеолы. В то же время основная вирусная нагрузка идет на бронхи, пишет bioRxiv.

Утратив способность активно пронизывать мембрану, «Омикрон» дольше и сложнее проникает в клетку.

Вариант «Омикрон» беспрецедентен тем, что имеет 37 мутаций шипового белка — это в 3−5 раз больше, чем у любого другого штамма, — рассказали ученые.

У хомяков, инфицированных этим штаммом, в легких обнаружили более низкую вирусную нагрузку по сравнению с животными, зараженными первоначальным вариантом коронавируса.

Кроме того, исследование легких хомяков не выявило признаков перибронхиального воспаления или бронхопневмонии.

Ученые считают, что эти факты свидетельствуют о снижении частоты и тяжести коронавирусных пневмоний у людей, зараженных «Омикроном».

В то же время ученые отмечают, что не стоит забывать о повышенной заразности нового штамма. Вакцинация остается лучшей защитой от «Омикрона».

Напомним, ученые из Гонконга заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем «Дельта» и исходящий штамм коронавируса.

Источник:bioRxiv