В Украине женщин планируют поставить на военный учет, фото: «Виснык»

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Ракурс

Военный учет в Украине планируется перевести в онлайн-формат и автоматизировать.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук, комментируя недавнюю резонансную новость о военном учете женщин.

Маляр отмечает, что женщинам не обязательно нужно идти становиться на учет в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) в ближайшие дни — для этого есть весь 2022 год, поскольку выполнение закона об обновлении системы военного учета будет продолжаться в течение всего года.

Учет — это НЕ призыв и НЕ мобилизация!, — подчеркивает чиновница.

Маляр отмечает, что появление приказа № 313, вводящего эти нововведения, не является неожиданностью — в марте 2021 года был принят соответствующий закон, направленный на обновление системы военного учета.

По ее словам, государство пытается навести порядок в военном учете, поскольку одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014 году, была разрушенная система военного учета.

Военный учет женщин был и раньше. К примеру, постановлением КМУ от 1994 года предусматривались около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет, — отмечает она. — С тех пор часть профессий исчезла, другие — появились. Порядок взятия на военный учет требует обновления и усовершенствования.

Напомним, в ВСУ недавно рассказали, нужно ли становиться на учет беременным и женщинам в декрете.