В Україні жінок планують поставити на військовий облік, фото: «Вісник»

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Військовий облік в Україні планують перевести в онлайн-формат та автоматизувати.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, коментуючи нещодавню резонансну новину про військовий облік жінок.

Маляр наголошує, що жінкам не обов’язково потрібно йти ставати на облік до Територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів) у найближчі дні — для цього є весь 2022 рік, оскільки виконання закону про оновлення системи військового обліку триватиме протягом усього року.

Облік — це НЕ призов і НЕ мобілізація!, — наголошує чиновниця.

Маляр зазначає, що поява наказу № 313, який запроваджує ці нововведення, не є несподіванкою — у березні 2021 року був прийнятий відповідний закон, спрямований на оновлення системи військового обліку.

За її словами, держава намагається навести лад у військовому обліку, оскільки однією з багатьох проблем, яка стала очевидною у 2014 році, була зруйнована система військового обліку.

Військовий облік жінок був і раніше. Приміром постановою КМУ від 1994 року передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік, — зазначає вона. — З тих пір частина професій зникла, інші — з‘явились. Порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення.

Нагадаємо, у ЗСУ нещодавно розповіли, чи потрібно ставати на облік вагітним та жінкам в декреті.