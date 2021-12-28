Дефіцит газу становить 1,5 млрд кубів. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n165001-zelenskomu-skazaly-pravdu-deficyt-gazu-stanovyt-1-5-mlrd-kubiv-dokument.html

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НАК «Нафтогаз» не виконує своєї функції з забезпечення газом операторів ГРМ (облгази) для покриття їхніх виробничо-технологічних втрат.

Це призводить до того, що газ для виробничо-технологічних втрат береться із магістрального газопроводу — в Оператора ГТС. Таким чином оператора фактично штучно заганяють в борги механізмом постачальника останньої надії. Водночас цей газ необхідний для виконання транзитних зобов’язань України. Про це написав політик Олексій Кучеренко у Facebook, оприлюднивши відповідний документ.

Повідомляється, що відкачка газу з «української труби» суттєво зменшила його запаси. Згодом це може призвести до обмеження обсягів транспортування природного газу замовниками послуг, а також може негативно вплинути на транзитні зобов’язання. Також зазначається, що оператор ГТС міг би поповнювати запаси відібраного газу, докуповуючи новий. Але той новий доведеться купувати за ринковою ціною.

Будь-які відбори цього газу без чітко визначеної компенсації між ринковою ціною та ціною передачі газу іншим учасникам ринку газу призведуть до неможливості виконання транзитних зобов’язань, — пише в листі гендиректор оператора ГТС Сергій Макогон.

За словами чиновника, дефіцит газу може настати на кінець березня й становитиме близько 1,5 млн куб. м. Це може призвести до перебоїв із постачанням газу в регіони, що завершиться колапсом системи опалення в Україні. Макогон зазначає, що очікуваний дефіцит газу в опалювальному сезоні 2021−2022 років під час пікового похолодання в січні 2022 року — 128 млн куб. м, в лютому — 240 млн куб. м. Прогнозний дефіцит в березні становить 1 тис. 100 млн куб. м.

Раніше в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в українських сховищах достатньо запасів газу, щоб населення і промисловість стабільно пройшли цей опалюваний сезон.

Нагадаємо, зараз Офіс президента веде переговори з газовидобувними компаніями всіх форм власності для пошуку механізму блокування стрімкого зростання ціни блакитного палива в Україні, що дасть змогу захистити споживачів і водночас зберегти ринкові принципи.