Де очікувати на затори в столиці у «2222 році» – плани «Київавтодору». Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n165000-de-ochikuvaty-na-zatory-v-stolyci-u-2222-roci-plany-kyyivavtodoru.html

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У Києві в 2022 році продовжать проводити капітальні ремонти вулиць. Планами на наступний рік поділився «Київавтодор».

У прес-службі комунальної корпорації повідомили, що в 2022 році «Київавтодор» планує капітальні ремонти таких об'єктів:

вулиця Олександра Довженка;

вулиця Богатирська;

вулиця Василя Липківського;

Повітрофлотський проспект;

вулиця Татарська;

вулиця Ентузіастів (завершення);

вулиця Льва Толстого (завершення);

проспект Героїв Сталінграда (завершення);

Кільцева дорога (завершення).

Виконувач обов’язків генерального директора Олександр Федоренко також розповів, що в 2021 році відремонтували майже 80 об'єктів. З них близько 20 — це капітальний ремонт (‎вулиці магістрального та районного значення), інші — поточний середній ремонт (‎тротуари, велодоріжки, проїзна частина).

Ремонти обійшлися в 2,7 млрд грн. З масштабних об'єктів капітального ремонту варто відзначити реконструкцію другої черги Пейзажної алеї, ремонт проспекту Степана Бандери, вулиці Борщагівської. Також закінчили довгоочікуваний ремонт на Троєщині, реконструкцію вулиці Андріївської.

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