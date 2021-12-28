Где ожидать пробок в столице в «2222 году» — планы «Киевавтодора»https://racurs.ua/n165000-gde-ojidat-probok-v-stolice-v-2222-godu-plany-kievavtodora.htmlРакурс
В Киеве в 2022 году продолжат капитально ремонтировать улицы. Планами на следующий год поделился «Киевавтодор».
В пресс-службе коммунальной корпорации сообщили, что в 2022 году «Киевавтодор» планирует капитальные ремонты таких объектов:
- улица Александра Довженко;
- улица Богатырская;
- улица Василия Липковского;
- Воздухофлотский проспект;
- улица Татарская;
- улица Энтузиастов (завершение);
- улица Льва Толстого (завершение);
- проспект Героев Сталинграда (завершение);
- Кольцевая дорога (завершение).
Исполняющий обязанности генерального директора Александр Федоренко также рассказал, что в 2021 году отремонтировали около 80 объектов. Из них около 20 — это капитальный ремонт (улицы магистрального и районного значения), другие — текущий средний ремонт (тротуары, велодорожки, проезжая часть).
Ремонты обошлись в 2,7 млрд. грн. Из масштабных объектов капитального ремонта следует отметить реконструкцию второй очереди Пейзажной аллеи, ремонт проспекта Степана Бандеры, улицы Борщаговской. Также закончили долгожданный ремонт в Троещине, реконструкцию улицы Андреевской.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко во время поздравления с наступающим Новым годом перенес человечество в далекое будущее.
Политик сделал несколько попыток назвать год, который весь мир будет встречать уже через несколько дней, но они оказались безуспешными. Курьезное видео с поздравлением появилось в сети.
С хорошим настроением встречаем 2220… 2222 год, — сказал Кличко, пытаясь исправить ошибку в подсчетах.