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Ракурс
Где ожидать пробок в столице в «2222 году» – планы «Киевавтодора». Фото: ФБ

Где ожидать пробок в столице в «2222 году» — планы «Киевавтодора»

28 дек 2021, 12:24
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В Киеве в 2022 году продолжат капитально ремонтировать улицы. Планами на следующий год поделился «Киевавтодор».

В пресс-службе коммунальной корпорации сообщили, что в 2022 году «Киевавтодор» планирует капитальные ремонты таких объектов:

  • улица Александра Довженко;
  • улица Богатырская;
  • улица Василия Липковского;
  • Воздухофлотский проспект;
  • улица Татарская;
  • улица Энтузиастов (завершение);
  • улица Льва Толстого (завершение);
  • проспект Героев Сталинграда (завершение);
  • Кольцевая дорога (завершение).

Исполняющий обязанности генерального директора Александр Федоренко также рассказал, что в 2021 году отремонтировали около 80 объектов. Из них около 20 — это капитальный ремонт (улицы магистрального и районного значения), другие — текущий средний ремонт (тротуары, велодорожки, проезжая часть).

Ремонты обошлись в 2,7 млрд. грн. Из масштабных объектов капитального ремонта следует отметить реконструкцию второй очереди Пейзажной аллеи, ремонт проспекта Степана Бандеры, улицы Борщаговской. Также закончили долгожданный ремонт в Троещине, реконструкцию улицы Андреевской.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко во время поздравления с наступающим Новым годом перенес человечество в далекое будущее.

Политик сделал несколько попыток назвать год, который весь мир будет встречать уже через несколько дней, но они оказались безуспешными. Курьезное видео с поздравлением появилось в сети.


С хорошим настроением встречаем 2220… 2222 год, — сказал Кличко, пытаясь исправить ошибку в подсчетах.

Источник: Ракурс


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