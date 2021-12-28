Где ожидать пробок в столице в «2222 году» – планы «Киевавтодора». Фото: ФБ

https://racurs.ua/n165000-gde-ojidat-probok-v-stolice-v-2222-godu-plany-kievavtodora.html

Ракурс

В Киеве в 2022 году продолжат капитально ремонтировать улицы. Планами на следующий год поделился «Киевавтодор».

В пресс-службе коммунальной корпорации сообщили, что в 2022 году «Киевавтодор» планирует капитальные ремонты таких объектов:

улица Александра Довженко;

улица Богатырская;

улица Василия Липковского;

Воздухофлотский проспект;

улица Татарская;

улица Энтузиастов (завершение);

улица Льва Толстого (завершение);

проспект Героев Сталинграда (завершение);

Кольцевая дорога (завершение).

Исполняющий обязанности генерального директора Александр Федоренко также рассказал, что в 2021 году отремонтировали около 80 объектов. Из них около 20 — это капитальный ремонт (улицы магистрального и районного значения), другие — текущий средний ремонт (тротуары, велодорожки, проезжая часть).

Ремонты обошлись в 2,7 млрд. грн. Из масштабных объектов капитального ремонта следует отметить реконструкцию второй очереди Пейзажной аллеи, ремонт проспекта Степана Бандеры, улицы Борщаговской. Также закончили долгожданный ремонт в Троещине, реконструкцию улицы Андреевской.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко во время поздравления с наступающим Новым годом перенес человечество в далекое будущее.

Политик сделал несколько попыток назвать год, который весь мир будет встречать уже через несколько дней, но они оказались безуспешными. Курьезное видео с поздравлением появилось в сети.