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Ракурс
Константин Косачев, фото: Lenta.ua

В Совете Федерации РФ угрожают агрессией для защиты россиян за границей

28 дек 2021, 12:14
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В России заговорили о «праве оперативно использовать свои военные силы для защиты граждан РФ за границей в случае нападения на них».

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, говоря о ситуации на востоке Украины, сообщает агентство «Интерфакс».

В то же время, он заверил, что Россия не планирует инициировать военную операцию против Украины, однако заявил, что Украину якобы подталкивают к обострению конфликта «провокаторы».

Россия не вынашивает планов по собственной воле совершать военную операцию в отношении Украины, — заявил Косачев.

Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет, — добавил он.


Напомним, Россия уже долгое время раздает свои паспорта жителям временно оккупированных территорий. По информации СБУ, летом этого года выдача российских паспортов значительно активизировалась.

Источник: «Интерфакс»


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