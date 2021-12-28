Облик фараона Аменхотепа I реконструировали по его мумии. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n164998-oblik-faraona-amenhotepa-i-rekonstruirovali-po-ego-mumii-foto.html

Ракурс

Ученые провели цифровую «расшифровку» мумии фараона Аменхотепа I. Исследователи не пришли к однозначному выводу о том, из-за чего тот умер.

Изучив мумию Аменхотепа I с помощью компьютерного томографа, ученые подтвердили ее аутентичность и реконструировали облик этого фараона. Результаты работы опубликовал научный журнал Frontiers in Medicine.

Анализ показал, что Аменхотеп I умер примерно в 35 лет. Его рост составлял 169 см, у него были хорошие зубы, а его тело было украшено 30 амулетами и уникальным золотым поясом, — рассказали авторы работы.

Мумию Аменхотепа I обнаружили в 1881 году среди других перезахороненных царских мумий на археологическом участке Дейр-эль-Бахри на юге Египта.

На теле фараона ученые обнаружили множество повреждений, которые были нанесены уже после мумификации. Ученые предполагают, что мумию Аменхотепа I осквернили древние расхитители гробниц.

Это заставило многих историков подозревать, что останки Аменхотепа I были утрачены, а внутри савана скрывается тело более позднего правителя Древнего Египта.

Аменхотеп I был вторым царем 18-й династии и взошел на трон после смерти своего отца Яхмоса I. Он правил Египтом около 21 года, примерно с 1525 по 1504 год до нашей эры.

Напомним, что в Египте открыли уникальную отреставрированную аллею, по которой раньше передвигались процессии фараонов. На аллее представлены 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов с человеческими головами.

Источник: Frontiers in Medicine