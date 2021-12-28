Зовнішність фараона Аменхотепа I реконструювали за його мумією. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n164998-zovnishnist-faraona-amenhotepa-i-rekonstruuvaly-za-yogo-mumiieu-foto.html

Ракурс

Вчені провели цифрове «розшифрування» мумії фараона Аменхотепа I. Дослідники не дійшли однозначних висновків про те, через що той помер.

Вивчивши мумію Аменхотепа I за допомогою комп’ютерного томографа, вчені підтвердили її автентичність та реконструювали зовнішність цього фараона. Результати роботи опублікував науковий журнал Frontiers in Medicine.

Аналіз показав, що Аменхотеп I помер приблизно в 35 років. Його зріст становив 169 см, у нього були добрі зуби, а його тіло було прикрашене 30 амулетами та унікальним золотим поясом, — розповіли автори роботи.

Мумію Аменхотепа I виявили в 1881 серед інших перепохованих царських мумій на археологічній ділянці Дейр-ель-Бахрі на півдні Єгипту.

На тілі фараона вчені виявили безліч пошкоджень, яких було завдано вже після муміфікації. Вчені припускають, що мумію Аменхотепа I осквернили стародавні розкрадачі гробниць.

Це змусило багатьох істориків підозрювати, що останки Аменхотепа I були втрачені, а всередині савана ховається тіло пізнішого фараона Стародавнього Єгипту.

Аменхотеп I був другим царем 18-ї династії та зійшов на трон після смерті свого батька Яхмоса I. Він правив Єгиптом близько 21 року, приблизно з 1525 до 1504 року до нашої ери.

Нагадаємо, що в Єгипті відкрили унікальну відреставровану алею, якою раніше пересувалися процесії фараонів. На алеї представлено 250 сфінксів із баранячими головами та 807 сфінксів із людськими головами.

Джерело: Frontiers in Medicine