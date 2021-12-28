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Заступник міністра Шкарлета звільнився після скандалу з відвертою сукнею помічниці (ФОТО)
Заступник міністра Шкарлета звільнився після скандалу з відвертою сукнею помічниці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n164997-zastupnyk-ministra-shkarleta-zvilnyvsya-pislya-skandalu-z-vidvertou-sukneu-pomichnyci-foto.htmlРакурс
Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, який потрапив у скандал через фото з помічницею у відвертій сукні.
Як повідомляє нардеп Юлія Гришина, його звільнили за власним бажанням.
Крістіна Тишкун одягла сукню із великим вирізом на грудях під час поїздки Гарбарука до Львова.
27-річна юристка супроводжувала заступника міністра Гарбарука у Львові. Образ, який Тишкун обрала для офіційної зустрічі, багатьом здався недоречним.
Подія трапилась 24 грудня. Заступник міністра перевіряв, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах Львівщини. До Львівської міськради із ним Тишкун прийшла у відвертій чорній сукні з глибоким декольте.
І хоча Тишкун уже закрила свій Instagram, деякі фото звідти все ж потрапили в мережу. Гарбарук згодом пояснив візит цитатою з Кіплінга, але швидко видалив пост.
Як вистоїш, коли всі проти тебе
Упали духом і тебе кленуть.
Як всупереч усім ти віриш в себе,
А з їх невіри також візьмеш суть.
Якщо чекати зможеш ти невтомно.
Оббріханий — мовчати і пройти
Під поглядом ненависті, притому
Не грати цноти — ані доброти.
Також виявилось, що заступник міністра є директором громадської організації «Національний інтерес України», яка, як стверджували ЗМІ, займалася дискредитацією антикорупціонерів.
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