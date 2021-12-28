Заступник міністра Шкарлета звільнився після скандалу з відвертою сукнею помічниці (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n164997-zastupnyk-ministra-shkarleta-zvilnyvsya-pislya-skandalu-z-vidvertou-sukneu-pomichnyci-foto.html

Ракурс

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, який потрапив у скандал через фото з помічницею у відвертій сукні.

Як повідомляє нардеп Юлія Гришина, його звільнили за власним бажанням.

Крістіна Тишкун одягла сукню із великим вирізом на грудях під час поїздки Гарбарука до Львова.

27-річна юристка супроводжувала заступника міністра Гарбарука у Львові. Образ, який Тишкун обрала для офіційної зустрічі, багатьом здався недоречним.

Подія трапилась 24 грудня. Заступник міністра перевіряв, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах Львівщини. До Львівської міськради із ним Тишкун прийшла у відвертій чорній сукні з глибоким декольте.

І хоча Тишкун уже закрила свій Instagram, деякі фото звідти все ж потрапили в мережу. Гарбарук згодом пояснив візит цитатою з Кіплінга, але швидко видалив пост.

Як вистоїш, коли всі проти тебе Упали духом і тебе кленуть. Як всупереч усім ти віриш в себе, А з їх невіри також візьмеш суть. Якщо чекати зможеш ти невтомно. Оббріханий — мовчати і пройти Під поглядом ненависті, притому Не грати цноти — ані доброти.



Також виявилось, що заступник міністра є директором громадської організації «Національний інтерес України», яка, як стверджували ЗМІ, займалася дискредитацією антикорупціонерів.