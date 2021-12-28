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Ракурс
Заступник міністра Шкарлета звільнився після скандалу з відвертою сукнею помічниці (ФОТО)

Заступник міністра Шкарлета звільнився після скандалу з відвертою сукнею помічниці (ФОТО)

28 гру 2021, 11:38
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Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, який потрапив у скандал через фото з помічницею у відвертій сукні.

Як повідомляє нардеп Юлія Гришина, його звільнили за власним бажанням.

Крістіна Тишкун одягла сукню із великим вирізом на грудях під час поїздки Гарбарука до Львова.

27-річна юристка супроводжувала заступника міністра Гарбарука у Львові. Образ, який Тишкун обрала для офіційної зустрічі, багатьом здався недоречним.

Подія трапилась 24 грудня. Заступник міністра перевіряв, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах Львівщини. До Львівської міськради із ним Тишкун прийшла у відвертій чорній сукні з глибоким декольте.

І хоча Тишкун уже закрила свій Instagram, деякі фото звідти все ж потрапили в мережу. Гарбарук згодом пояснив візит цитатою з Кіплінга, але швидко видалив пост.

Як вистоїш, коли всі проти тебе

Упали духом і тебе кленуть.

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть.

Якщо чекати зможеш ти невтомно.

Оббріханий — мовчати і пройти

Під поглядом ненависті, притому

Не грати цноти — ані доброти.


Також виявилось, що заступник міністра є директором громадської організації «Національний інтерес України», яка, як стверджували ЗМІ, займалася дискредитацією антикорупціонерів.

Джерело: Ракурс


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