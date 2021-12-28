Проти заступника Венедіктової відкрили дисциплінарне провадження. Фото: Антикор

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Ракурс

Дисциплінарне провадження відкрили щодо заступника генерального прокурора Олексія Симоненка.

У вересні Центр протидії корупції звернувся до органів прокуратури із вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника генеральної прокурорки Олексія Симоненка, який прийшов на день народження до підозрюваного в корупції заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Про це повідомляється на сторінці ЦПК у Facebook.

Зазначається, що на той момент Татаров офіційно залишався підозрюваним у справі, в якій процесуальне керівництво здійснюють підлеглі Симоненку прокурори. Крім того, заступник генпрокурора був на дні народженні Татарова в неробочий час, але використовував службовий автомобіль. З вечірки він поїхав одним із останніх — о 3.00.

Також у ЦПК наголошують, що Симоненко був невипадковим гостем, бо у 2020 році він забрав справу Татарова в Національного антикорупційного бюро України й передав її Службі безпеки України. Провадження вже мало бути в суді, однак прокурори заблокували цей процес.

Нагадаємо, заступник генпрокурора Ірини Венедіктової Олексій Симоненко підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку у державній зраді у справі про вугільні оборудки одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.