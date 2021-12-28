Ненаукова фантастика – Київ про велику угоду між США та Росією. Фото: УП

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Ракурс

Відносини Росії та США прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він відповів на запитання, чи є ймовірність «великої угоди» між Заходом та Росією.

Міністр назвав ймовірність підписання такої угоди «ненауковою фантастикою». Про це Кулеба розповів в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Точкові домовленості можливі, однак жодних «великих угод» з Росією бути не може, бо зав’язана велика кількість питань. Якщо допускати формування якогось «пакету», то цей пакет ніколи не вдасться сформувати, бо він буде постійно розростатись і ставати все складнішим, — прокоментував глава МЗС.

Також Кулеба заявив, що нормандський формат найближчим часом не змінюватиметься. Є трек американо-російський, двосторонній, вони на ньому спілкуються. Але щойно на цьому треку виникають питання, які, на думку Сполучених Штатів, неможливо обговорювати чи вирішувати без їхніх союзників, зокрема України, вони консультуються з ними.

Справа в тому, що Росія трошки закомплексована, і тому вона вимагає, щоб з нею говорили тільки Сполучені Штати. РФ показує: Європейський союз для них ніхто, НАТО — ніхто, їхній рівень розмови — Сполучені Штати. Насправді це прояв зовнішньополітичного комплексу. Як і у людей, у держав теж є комплекси, — сказав український міністр.

За його словами, американці розуміють, що будь-яка спроба вирішити щось, що стосується Європи — в широкому сенсі, включно з Україною — без самої Європи просто зруйнує трансатлантичну єдність та позиції США на континенті.

«Ракурс» повідомляв, що Росія та США проведуть переговори щодо контролю ядерного озброєння та ситуації в Україні. Розмова має відбутися 10 січня.

Джерело: «РБК-Україна»