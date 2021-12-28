Ненаучная фантастика – Киев о большом соглашении между США и Россией. Фото: УП

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Ракурс

Отношения России и США прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он ответил на вопрос, есть ли вероятность «большого соглашения» между Западом и Россией.

Министр назвал вероятность подписания такого соглашения «ненаучной фантастикой». Об этом Кулеба рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Точечные договоренности возможны, однако никаких «больших соглашений» с Россией быть не может, потому что завязано большое количество вопросов. Если допускать формирование какого-нибудь «пакета», то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным, — прокомментировал глава МИД.

Также Кулеба заявил, что нормандский формат в ближайшее время не будет меняться. Есть трек американо-российский, двусторонний, они на нем общаются. Но как только на этом треке возникают вопросы, которые, по мнению Соединенных Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности Украины, они консультируются с ними.

Дело в том, что Россия немного закомплексована, и поэтому она требует, чтобы с ней говорили только Соединенные Штаты. РФ показывает: Европейский союз для них никто, НАТО — никто, их уровень разговора — Соединенные Штаты. На самом деле это проявление внешнеполитического комплекса. Как и у людей, у государств тоже есть комплексы, — сказал украинский министр.

По его словам, американцы понимают, что любая попытка решить что-то, что касается Европы — в широком смысле, включая Украину — без самой Европы просто разрушит трансатлантическое единство и позиции США на континенте.

«Ракурс» сообщал, что Россия и США проведут переговоры о контроле ядерного вооружения и ситуации в Украине. Разговор должен состоятся 10 января.

Источник: «РБК-Украина»