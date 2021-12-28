Россия и США обсудят ситуацию в Украине – названа дата переговоров. Фото: finbalance

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Россия и США проведут переговоры о контроле ядерного вооружения и ситуации в Украине. Разговор должен состоятся 10 января.

Об этом пишет AFP со ссылкой на члена Совета национальной безопасности США, чье имя издание не называет.

Когда мы сядем за стол переговоров, Россия сможет рассказать, что вызывает ее опасения, а мы расскажем, какие действия РФ вызывают нашу озабоченность, — сказал он.

Как известно, российские власти потребовали от США и НАТО гарантий, что Украина никогда не станет членом Альянса, а Вашингтон не создаст военные базы на территориях постсоветских стран и не будет разворачивать ядерное оружие за границей.

В ноябре американские СМИ сообщали, что разведка Штатов ожидает вторжения России в Украину в начале 2022 года. Возле украинских границ Россия развернула 50 тактических групп. О таких планах РФ заявляла и украинская разведка.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на расширение НАТО на восток может быть самым разнообразным.

Президент страны-агрессора добавил, что реакция Москвы будет зависеть от «рекомендаций военных экспертов». При этом в Кремле надеются, что Россия и США смогут достичь «юридически закрепленного переговорного результата».

Источник: AFP