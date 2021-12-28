Росія та США обговорять ситуацію в Україні — названо дату переговорівhttps://racurs.ua/ua/n164990-rosiya-ta-ssha-obgovoryat-sytuaciu-v-ukrayini-nazvano-datu-peregovoriv.htmlРакурс
Росія та США проведуть переговори щодо контролю ядерного озброєння та ситуації в Україні. Розмова має відбутися 10 січня.
Про це пише AFP з посиланням на члена Ради національної безпеки США, ім’я якого видання не називає.
Коли ми сядемо за стіл переговорів, Росія зможе розповісти, що викликає її побоювання, а ми розповімо, які дії РФ викликають у нас занепокоєння, — сказав він.
Як відомо, російська влада вимагає від США та НАТО гарантій, що Україна ніколи не стане членом Альянсу, а Вашингтон не створить військові бази на територіях пострадянських країн і не розгортатиме ядерну зброю за кордоном.
У листопаді американські ЗМІ повідомляли, що розвідка Штатів очікує вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Біля українських кордонів Росія розгорнула 50 тактичних груп. Про такі плани РФ заявляла й українська розвідка.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що відповідь Москви на розширення НАТО на схід може бути найрізноманітнішою.
Президент країни-агресора додав, що реакція Москви залежатиме «від рекомендацій військових експертів». При цьому в Кремлі надіються, що Росія та США «зможуть досягти юридично закріпленого переговорного результату».
Джерело:AFP