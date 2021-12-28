Росія та США обговорять ситуацію в Україні – названо дату переговорів. Фото: finbalance

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Росія та США проведуть переговори щодо контролю ядерного озброєння та ситуації в Україні. Розмова має відбутися 10 січня.

Про це пише AFP з посиланням на члена Ради національної безпеки США, ім’я якого видання не називає.

Коли ми сядемо за стіл переговорів, Росія зможе розповісти, що викликає її побоювання, а ми розповімо, які дії РФ викликають у нас занепокоєння, — сказав він.

Як відомо, російська влада вимагає від США та НАТО гарантій, що Україна ніколи не стане членом Альянсу, а Вашингтон не створить військові бази на територіях пострадянських країн і не розгортатиме ядерну зброю за кордоном.

У листопаді американські ЗМІ повідомляли, що розвідка Штатів очікує вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Біля українських кордонів Росія розгорнула 50 тактичних груп. Про такі плани РФ заявляла й українська розвідка.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що відповідь Москви на розширення НАТО на схід може бути найрізноманітнішою.

Президент країни-агресора додав, що реакція Москви залежатиме «від рекомендацій військових експертів». При цьому в Кремлі надіються, що Росія та США «зможуть досягти юридично закріпленого переговорного результату».

Джерело:AFP