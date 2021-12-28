Ефективність двох доз Pfizer і Moderna проти штаму Omicron встановили вчені

Ефективність Pfizer і Moderna проти штаму Omicron встановили вчені. Фото: rbk.ru

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Дві дози ковід-вакцин Pfizer і Moderna не можуть убезпечити від зараження новим штамом коронавірусу.

Повні курси вакцинації «Пфайзером» або «Модерною» значно менш ефективні проти штаму «Омікрон», аніж проти «Дельти». Такого висновку дійшла група фахівців під керівництвом професора Катаяма Кадзухіко з Університету Кітасато. Про це повідомляє агентство NHK.

Науковці виміряли рівні нейтралізуючих антитіл у культивованих клітинах, взятих зі зразків крові 12 осіб, які пройшли повну вакцинацію. Шість зразків були взяті у людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer, решта шість — у тих, хто вакцинувався препаратом Moderna.

Виявилося, що рівні антитіл у зразках, узятих у людей, вакцинованих три місяці тому препаратом Pfizer, проти варіанта «Омікрон» були в середньому на 72% нижчі, ніж рівні проти варіанта «Дельта». Рівні у зразках тих, хто три місяці тому отримав другу дозу вакцини Moderna, були в середньому нижчими на 82%.

Професор Кадзухіко зазначає, що рано говорити про те, що вакцини неефективні проти «Омікрону». Науковець закликав повністю вакцинованих дотримуватися основних заходів профілактики інфекції.

Нагадаємо, британські експерти вирахували, що у випадку зараження «Омікроном» ризик потрапити до лікарні менший, ніж у випадку зараження «Дельтою».

Джерело: NHK