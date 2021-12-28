Эффективность двух доз Pfizer и Moderna против штамма Omicron установили ученые. Фото: rbk.ru

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Две дозы ковид-вакцин Pfizer и Moderna не могут обезопасить от заражения новым штаммом коронавируса.

Полные курсы вакцинации «Пфайзером» или «Модерной» значительно менее эффективны против штамма «Омикрон», чем против «Дельты». К такому выводу пришла группа специалистов под руководством профессора Катаяма Кадзухико из Университета Китасато. Об этом сообщает агентство NHK.

Ученые измерили уровни нейтрализующих антител в культивируемых клетках, взятых из образцов крови 12 человек, которые прошли полную вакцинацию. Шесть образцов были взяты у людей, которые получили две дозы вакцины Pfizer, остальные шесть — у тех, кто вакцинировался препаратом Moderna.

Оказалось, что уровни антител в образцах, взятых у людей, вакцинированных три месяца назад препаратом Pfizer, против варианта «Омикрон» были в среднем на 72% ниже, чем уровни против варианта «Дельта». Уровни в образцах тех, кто получил вторую дозу вакцины Moderna три месяца назад, были в среднем ниже на 82%.

Профессор Кадзухико отмечает, что рано говорить о том, что вакцины неэффективны против «Омикрона». Ученый призвал полностью вакцинированных соблюдать основные меры профилактики инфекции.

Напомним, британские эксперты вычислили, что в случае заражения «Омикроном» риск попасть в больницу меньше, чем в случае заражения «Дельтой».

Источник: NHK