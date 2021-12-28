Жириновский хочет бомбить Украину в новогоднюю ночь, «когда все пьяные»

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Владимир Жииновский, российский политик, лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ, посоветовал начать бомбардировки Украины и западных стран в новогоднюю ночь.

Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа где-то в 4 утра, в 5 утра. Уже все пьяные. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно наказать их нужно кого-то, испугать их нужно кого-то, — рассказал Жириновский.

Как заявил политик в эфире пропагандистского российского Первого канала, он бы лично отдал приказ об ударе, если бы занимал пост президента России.

Накануне лидер партии ЛДПР заявил, что Украина должна полностью войти в состав России.

Полностью освободить Украину и там поставить всюду свою власть. Украины не должно быть. Области как губернии вступают в состав России. И эту тему закрыть — ни боевиков, ни нациков, ни Антиросии, везде русские школы снова открываются, русский язык, — добавил политик-скандалист, давно находящийся в Украине под заочным следствием и санкциями.

По словам Жириновского, добиться уступок от Вашингтона по этому вопросу достаточно легко. Нужно только, чтобы глава Белого дома понял, что «в воздухе пахнет войной».

Ранее Жириновский часто отличался именно такими воинственными заявлениями по поводу Киева, которые ни разу не опровергали или критиковали в Кремле.

В сентябре этого года скандальный лидер Либерально-демократической партии России потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах.