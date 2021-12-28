Жириновський хоче бомбардувати Україну у новорічну ніч, “коли всі п'яні”

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Володимир Жииновський, російський політик, лідер ЛДПР і депутат Держдуми РФ, порадив розпочати бомбардування України та західних країн у новорічну ніч.

Треба просто шарахнути в ніч із 31 грудня на 1 січня. Години о 4 ранку, о 5 ранку. Вже все напідпитку. Не обов’язково їх усіх бомбардувати! Але вибірково покарати їх треба когось, налякати їх треба когось, — розповів Жириновський.

Як заявив політик в ефірі пропагандистського російського Першого каналу, він особисто віддав би наказ про удар, якби обіймав посаду президента Росії.

Напередодні лідер партії ЛДПР заявив, що Україна має повністю увійти до складу Росії.

Повністю звільнити Україну і там поставити всюди свою владу. України не повинно бути. Вони як губернії вступають до складу Росії. І цю тему закрити — ні бойовиків, ні нациків, ні Антиросії, скрізь російські школи знову відкриваються, російська мова, — додав політик-скандаліст, який давно перебуває в Україні під заочним слідством та санкціями.

За словами Жириновського, домогтися поступок від Вашингтона щодо цього питання досить легко. Потрібно лише, щоб голова Білого дому зрозумів, що «у повітрі пахне війною».

Раніше Жириновський часто вирізнявся саме такими войовничими заявами щодо Києва, які жодного разу не спростовували чи критикували у Кремлі.

У вересні цього року скандальний лідер Ліберально-демократичної партії Росії згубив штани під час своєї промови на передвиборних дебатах.