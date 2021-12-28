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Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: Ракурс

Штормове попередження оголосили в Україні — де погіршиться погода

28 гру 2021, 09:21
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Погода в Україні 28 грудня значно погіршиться через потужний циклон.

Очікується штормовий вітер та хуртовини. Крім того, прогнозують сильні снігопади — може насипати до 20 см снігу. Погіршення погоди очікується в низці центральних, східних та південних областей. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сильні снігові хуртовини очікуються у центральних та східних областях. Мокрий сніг, дощ, ожеледь прогнозують у південних та центральних регіонах. Крім того, штормове попередженя та снігові замети оголосили майже по всій території України.

Погіршення погоди не прогнозують лише в західних та північних областях. Крім того, на дорогах країни очікується ожеледиця. У ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.

Погода в Дніпрі 29 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові 29 грудня, дані: Gismeteo


Погода в Одесі 29 грудня, дані: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 28 грудня в Україні погода буде хмарною, але в північних, центральних та західних областях прогнозували сніг. Вітер очікувався східний, південно-східний, 2−8 м/с, пориви до 20 м/с.

Джерело: Ракурс


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