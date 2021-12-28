Понад 2 тис. нових ковід-хворих виявили в Україні за добу

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що за минулу добу, 27 грудня, зафіксували 2 тис. 248 нових підтверджених випадків ковіду.

Серед хворих — 137 дітей та 19 медпрацівників. До лікарень вчора потрапили 944 особи, а померли 134 хворих. Подолати COVID-19 зуміли 4 тис. 789 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що за час пандемії в Україні захворіли 3 млн 649 тис. 236 осіб, але одужали вже 3 млн 437 тис. 528 осіб. Жертвами пандемії стали 95 тис. 105 українців.

Щеплення від коронавірусу вчора отримали 6 тис. 24 особи. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 605 тис. 35 людей, з них дві дози отримали вже 13 млн 447 тис. 292 українців. Додаткову дозу отримали 2 тис. 208 осіб, а ревакцинальну — 990 людей. Загалом проведено 28 млн 55 тис. 523 щеплення.

Нагадаємо, 26 грудня в Україні фіксували 1 тис. 864 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Такі показники захворюваності відповідали вересневим, коли в Україні щойно починався новий ковід-спалах.